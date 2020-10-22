За день россияне 4 раза обстреляли позиции ООС, - штаб
Об этом сообщает пресс-центр ООС в вечерней сводке.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг открыл огонь из стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Артема.
Кроме того, вражеские выстрелы из автоматического станкового гранатомета зафиксированы вблизи Новолуганского, дважды враг открывал огонь из стрелкового оружия в районе населенного пункта Шумы.
По информации пресс-центра ООС, боевых потерь и ранений среди украинских защитников нет.
В районе проведения операции выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Так, в районах вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминированы 14 гектаров территории и переданы на уничтожение 86 взрывоопасных предметов.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо
Читайте также
-
19 октября, 2020 Виталий Портников: Прошлое не станет будущим
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-
-
18 октября, 2020 Выборы мэра Днепра: победит ли Филатов Вилкула
Читайте также
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-