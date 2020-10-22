За день россияне 4 раза обстреляли позиции ООС, - штаб

22 октября, 2020, 18:19

22 октября враг обстрелял из гранатомета украинские позиции в Новолуганском, под Шумами и вблизи н.п. Артема, российско-оккупационные войска использовали стрелковое оружие

Об этом сообщает пресс-центр ООС в вечерней сводке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг открыл огонь из стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Артема.

Кроме того, вражеские выстрелы из автоматического станкового гранатомета зафиксированы вблизи Новолуганского, дважды враг открывал огонь из стрелкового оружия в районе населенного пункта Шумы.

По информации пресс-центра ООС, боевых потерь и ранений среди украинских защитников нет.

В районе проведения операции выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Так, в районах вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминированы 14 гектаров территории и переданы на уничтожение 86 взрывоопасных предметов.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо