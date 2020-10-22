Интересы банка в Грузии: все 43 заложника освобождены, преступник убежал

22 октября, 2020, 10:40

Грузинская полиция сообщила об освобождении 43 заложников, которых вооруженный мужчина удерживал в здании банка в городе Зугдиди

Как сообщает пресс-служба МВД Грузии, специальные следственные мероприятия продолжаются.

В полиции призвали воздержаться от распространения неподтвержденной информации, которая может помешать осуществлению операции.

"На этом этапе 43 заложники, взятые захватчиком, освобождены, и полиция перевела их на безопасную территорию. На месте продолжаются следственные мероприятия", - говорится в заявлении МВД.

Злоумышленнику удалось скрыться, полиция сейчас ведет его поиски.

Напомним, человек, который захватил заложников в здании Банка Грузии, требовал 500 тыс долларов, вертолет или машину и гарантии безопасности.

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