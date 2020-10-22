 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирВ Южной Корее 13 человек умерли после вакцинации от гриппа

В Южной Корее 13 человек умерли после вакцинации от гриппа

В Южной Корее 13 человек умерли по невыясненным пока причинам, получив перед этим прививку вакцины от сезонного гриппа

Об этом сообщает BBC.

"Профессор медицины Ким Чжун Кон, возглавляющий расследование, заявил, что согласно результатам вскрытия и уже проведенным анализам, пока нет признаков, которые бы указывали на связь этих смертей с вакциной", - говорится в сообщении.

Однако общественное доверие к программе вакцинации подорвано. Корейская ассоциация медиков призвала прекратить ее, пока не выяснят все обстоятельства случившегося.

Прививку от сезонного гриппа в Южной Корее этой осенью сделали уже 13 млн человек.

В целом, согласно государственной программе бесплатной вакцинации, планируется сделать прививки 19 млн граждан. Власти подчеркивают, что на фоне проблем с COVID-19 хочет избежать еще и вспышки обычного гриппа.

Сначала стало известно о 17-летнем юноше, который умер через два дня после вакцинации. Остальные жертвы - люди преклонного возраста с сопутствующими заболеваниями, восьми из них было 70 лет.

"Я понимаю беспокойство людей и сожалею. Совместно с рядом других ведомств мы снова тщательно проверим весь процесс, начиная от производства (вакцины)", - заявил министр здравоохранения Южной Кореи Пак Нин Ху. Впрочем, он подтвердил, что программа бесплатной вакцинации продолжится.

Руководитель управления по контролю и предотвращению заболеваний Чжон Ю Квонг, выступая в парламенте, заявил, что ведомство считает крайне низкой вероятность того, что смерть 13 человек вызвали именно прививки.

В рамках расследования умерших проверят на коронавирус.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 октября, 2020 четверг

больше новостей

22 октября, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать