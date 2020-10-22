В Южной Корее 13 человек умерли после вакцинации от гриппа
Об этом сообщает BBC.
Однако общественное доверие к программе вакцинации подорвано. Корейская ассоциация медиков призвала прекратить ее, пока не выяснят все обстоятельства случившегося.
Прививку от сезонного гриппа в Южной Корее этой осенью сделали уже 13 млн человек.
В целом, согласно государственной программе бесплатной вакцинации, планируется сделать прививки 19 млн граждан. Власти подчеркивают, что на фоне проблем с COVID-19 хочет избежать еще и вспышки обычного гриппа.
Сначала стало известно о 17-летнем юноше, который умер через два дня после вакцинации. Остальные жертвы - люди преклонного возраста с сопутствующими заболеваниями, восьми из них было 70 лет.
"Я понимаю беспокойство людей и сожалею. Совместно с рядом других ведомств мы снова тщательно проверим весь процесс, начиная от производства (вакцины)", - заявил министр здравоохранения Южной Кореи Пак Нин Ху. Впрочем, он подтвердил, что программа бесплатной вакцинации продолжится.
Руководитель управления по контролю и предотвращению заболеваний Чжон Ю Квонг, выступая в парламенте, заявил, что ведомство считает крайне низкой вероятность того, что смерть 13 человек вызвали именно прививки.
В рамках расследования умерших проверят на коронавирус.
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