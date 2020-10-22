В Южной Корее 13 человек умерли после вакцинации от гриппа

"Профессор медицины Ким Чжун Кон, возглавляющий расследование, заявил, что согласно результатам вскрытия и уже проведенным анализам, пока нет признаков, которые бы указывали на связь этих смертей с вакциной", - говорится в сообщении.

Однако общественное доверие к программе вакцинации подорвано. Корейская ассоциация медиков призвала прекратить ее, пока не выяснят все обстоятельства случившегося.

Прививку от сезонного гриппа в Южной Корее этой осенью сделали уже 13 млн человек.

В целом, согласно государственной программе бесплатной вакцинации, планируется сделать прививки 19 млн граждан. Власти подчеркивают, что на фоне проблем с COVID-19 хочет избежать еще и вспышки обычного гриппа.

Сначала стало известно о 17-летнем юноше, который умер через два дня после вакцинации. Остальные жертвы - люди преклонного возраста с сопутствующими заболеваниями, восьми из них было 70 лет.

"Я понимаю беспокойство людей и сожалею. Совместно с рядом других ведомств мы снова тщательно проверим весь процесс, начиная от производства (вакцины)", - заявил министр здравоохранения Южной Кореи Пак Нин Ху. Впрочем, он подтвердил, что программа бесплатной вакцинации продолжится.

Руководитель управления по контролю и предотвращению заболеваний Чжон Ю Квонг, выступая в парламенте, заявил, что ведомство считает крайне низкой вероятность того, что смерть 13 человек вызвали именно прививки.