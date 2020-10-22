В Винницкой области в доме нашли трех мертвых, среди них двое детей

22 октября, 2020, 10:24

В селе Голодьки Винницкой области в частном жилом доме обнаружены тела трех погибших

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС .

"В частном жилом доме обнаружены тела 3 погибших (из них 2 детей 2015 и 2017) и 1 человек в бессознательном состоянии, госпитализированного в больницу. Признаков пожара не обнаружено", - сообщили спасатели.

В ГСЧС заявили, что вероятная причина - отравление природным газом.