В Винницкой области в доме нашли трех мертвых, среди них двое детей
22 октября, 2020, 10:24
В селе Голодьки Винницкой области в частном жилом доме обнаружены тела трех погибших
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС .
"В частном жилом доме обнаружены тела 3 погибших (из них 2 детей 2015 и 2017) и 1 человек в бессознательном состоянии, госпитализированного в больницу. Признаков пожара не обнаружено", - сообщили спасатели.
В ГСЧС заявили, что вероятная причина - отравление природным газом.
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