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Espreso.tvОбществоВ ведомствах МВД антирекорд: 434 случая коронавируса за сутки

В ведомствах МВД антирекорд: 434 случая коронавируса за сутки


фото: reuters
22 октября в МВД сообщили о новом антирекорде, больше всего новых случаев зафиксировали в Днепропетровской, Запорожской, Хмельницкой областях и городе Киев

Об этом отметили в пресс-службе министерства внутренних дел.

Больше всего новых случаев за сутки зафиксировано: в Днепропетровской области (+67), в Запорожской области (+36), в Хмельницкой области (+22) и в г.. Киеве (+43).

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"С начала пандемии 340 тыс. работников системы МВД находятся на передовой борьбы с болезнью. За это время заболело 10 196 правоохранителей, выздоровели - 9 395, умерли - 26", - говорится в сообщении.

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В министерстве отмечают, что медицинские учреждения системы МВД в 24 областях загружены на 50 - 90% в зависимости от региона. В Киевском гарнизоне загруженность коечного фонда составляет 97%.

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