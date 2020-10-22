В ведомствах МВД антирекорд: 434 случая коронавируса за сутки
Об этом отметили в пресс-службе министерства внутренних дел.
Больше всего новых случаев за сутки зафиксировано: в Днепропетровской области (+67), в Запорожской области (+36), в Хмельницкой области (+22) и в г.. Киеве (+43).
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"С начала пандемии 340 тыс. работников системы МВД находятся на передовой борьбы с болезнью. За это время заболело 10 196 правоохранителей, выздоровели - 9 395, умерли - 26", - говорится в сообщении.
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В министерстве отмечают, что медицинские учреждения системы МВД в 24 областях загружены на 50 - 90% в зависимости от региона. В Киевском гарнизоне загруженность коечного фонда составляет 97%.
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