В Словакии рассматривают возможность повторного локдауна

22 октября, 2020, 15:30

На фоне стремительного роста заболеваемости коронавирусом правительство Словакии рассматривает возможность возвращения локдауна

Как заявил премьер-министр Игорь Матович, у правительства сейчас есть два варианта действий: провести общенациональное тестирование на коронавирус или вернуть локдаун, сообщает Noviny.

"Мы сейчас - как поезд, у которого отказали тормоза. Но мы должны остановить этот поезд любой ценой", - отметил он.

Матович сказал, что на этой неделе в стране может быть уже 3 тыс. зараженных в сутки, а на следующей - 4 тыс.

Решение о локдауне рассмотрят 22 октября.

Напомним, с 21 октября в Чехии объявили о введении частичного локдауна в стране на фоне резкого роста заболеваемости коронавирус.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb