В Словакии рассматривают возможность повторного локдауна
22 октября, 2020, 15:30
На фоне стремительного роста заболеваемости коронавирусом правительство Словакии рассматривает возможность возвращения локдауна
Как заявил премьер-министр Игорь Матович, у правительства сейчас есть два варианта действий: провести общенациональное тестирование на коронавирус или вернуть локдаун, сообщает Noviny.
"Мы сейчас - как поезд, у которого отказали тормоза. Но мы должны остановить этот поезд любой ценой", - отметил он.
Матович сказал, что на этой неделе в стране может быть уже 3 тыс. зараженных в сутки, а на следующей - 4 тыс.
Решение о локдауне рассмотрят 22 октября.
Напомним, с 21 октября в Чехии объявили о введении частичного локдауна в стране на фоне резкого роста заболеваемости коронавирус.
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