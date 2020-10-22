В Польше суд поддержал незаконность абортов в случае угрозы для жизни ребенка

Об этом сообщает Onet, передает hromadske.

С представлением в КС обратились 119 депутатов, выступающих против абортов, в том числе из партии власти "Право и справедливость".

Суд отметил, что Конституция гарантирует каждому человеку право на жизнь, даже когда он еще не родился.

"Оно (это право, - ред.) неприкосновенно, а его уважение и защита является обязанностью органов государственной власти", - говорится в решении.

Большинство судей решили, что ограничить конституционные права можно только законом и только в случае, если эти ограничения необходимы для обеспечения безопасности, общественного порядка или защиты окружающей среды, здоровья, нравственности или прав и свобод других людей.

Авторы представления оспаривали положение закона, позволявшее аборт, если тесты и медицинские показатели свидетельствуют о риске тяжелого и неотвратимого поражения плода или неизлечимой, опасной для жизни болезни.

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