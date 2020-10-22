В мире за сутки зафиксировали антирекорд по случаям СOVID-19: ВОЗ подтвердила более 420 тыс. больных

22 октября, 2020, 22:43

Всемирная организация здравоохранения зафиксировала антирекорд по суточному количеству новых случаев коронавируса во всем мире - подтвердили более 423 819 больных

Об этом свидетельствует статистика на официальном сайте ВОЗ.

Жертвами заболевания COVID-19 за сутки стали 6 424 жителей планеты. Больше всего новых случаев коронавируса в сутки зафиксировано в Европе - 193 831.

Всего в мире, по данным ВОЗ, зафиксировано 41 104 946 случаев коронавируса, из них 1 128 325 - летальные.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb