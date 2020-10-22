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Espreso.tvМирВ мире за сутки зафиксировали антирекорд по случаям СOVID-19: ВОЗ подтвердила более 420 тыс. больных

В мире за сутки зафиксировали антирекорд по случаям СOVID-19: ВОЗ подтвердила более 420 тыс. больных

Всемирная организация здравоохранения зафиксировала антирекорд по суточному количеству новых случаев коронавируса во всем мире - подтвердили более 423 819 больных

Об этом свидетельствует статистика на официальном сайте ВОЗ.

Жертвами заболевания COVID-19 за сутки стали 6 424 жителей планеты. Больше всего новых случаев коронавируса в сутки зафиксировано в Европе - 193 831.

Всего в мире, по данным ВОЗ, зафиксировано 41 104 946 случаев коронавируса, из них 1 128 325 - летальные.

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