В Киеве задержали водителя маршрутки, управлявшего машиной под действием наркотиков

22 октября, 2020, 21:43

В Киеве водитель во время управления маршрутным такси находился под действием наркотиков

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции столицы в Facebook.

В полицию обратился один из пассажиров маршрутки. Он был уверен, что водитель находится под действием наркотических веществ. Через систему камер видеонаблюдения работники полиции отследили местонахождение автомобиля, и на Лыбидской площади его остановили.

Инспекторы предложили мужчине пройти осмотр у врача-нарколога, поскольку заметили у него признаки наркотического опьянения. По результатам анализов медик подтвердил, что водитель находится под воздействием наркотических веществ.

По результатам инцидента работники полиции составили на руководителя протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КоАП.