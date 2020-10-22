В Киеве из окна девятого этажа выпала 40-летняя женщина с пятилетним ребенком

22 октября, 2020, 14:18

В Киеве на улице Соломенской из окна девятого этажа выпала женщина и ребенок

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

В Киеве, в Соломенском районе произошла трагедия - погибла мать с дочкой.

Как удалось узнать Стражам Эспрессо, с 9-го этажа многоквартирного дома на улице Соломенской, 14 выпала женщина с ребенком.

По предварительным данным, женщине было около 40 лет, а дочери 5 лет. Соседи рассказали, что семья благополучная, глава семьи работает строителем.

Обстоятельства трагедии выясняет полиция.

Фото - Вартови.Еспресо :

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