В Киеве из окна девятого этажа выпала 40-летняя женщина с пятилетним ребенком
22 октября, 2020, 14:18
В Киеве на улице Соломенской из окна девятого этажа выпала женщина и ребенок
Об этом сообщают Вартови.Еспресо .
В Киеве, в Соломенском районе произошла трагедия - погибла мать с дочкой.
Как удалось узнать Стражам Эспрессо, с 9-го этажа многоквартирного дома на улице Соломенской, 14 выпала женщина с ребенком.
По предварительным данным, женщине было около 40 лет, а дочери 5 лет. Соседи рассказали, что семья благополучная, глава семьи работает строителем.
Обстоятельства трагедии выясняет полиция.
Фото - Вартови.Еспресо :
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