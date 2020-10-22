В Киеве вандалы осквернили памятник Небесной Сотни
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
"Сегодня ночью на спецлинию 102 от представителя волонтерской группы поступило сообщение о том, что в телеграмм-канале одного из информационных порталов размещено видео, где неизвестный мужчина производит нужду на Аллее Героев Небесной Сотни. По указанному адресу немедленно прибыла следственно-оперативная группа для проведения первоочередных следственных действий ", - говорится в сообщении.
Правоохранители опросили возможных свидетелей инцидента и тщательно осмотрели место преступления. Отделом дознания Печерского управления полиции расследуется уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.
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