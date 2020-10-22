В Киеве открыли звезды украинским чемпионам Саладухе, Кваше и Буряку. Фоторепортаж

22 октября, 2020, 14:47

На "Площади звезд" в столице открыли звезды легкоатлетке Ольге Саладухе, прыгуну в воду Илье Кваши и футболисту Леониду Буряку

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Ольга Саладуха является чемпионкой мира-2011 в тройном прыжке, трехкратной чемпионкой Европы (2010, 2012, 2014) и бронзовой медалисткой Олимпиады-2012.

Илла Кваша является девятикратным чемпионом Европы в прыжках в воду, также в его активе две серебряные и одна бронзовая медали чемпионата мира и бронза Олимпиады-2008.

Леонид Буряк выступал за "Динамо" с 1973 до 1984 года и вместе с киевлянами стал обладателем Кубка кубков и Суперкубка УЕФА 1975 года. В 2003 - 2004 годах возглавлял сборную Украины, в 2015 году тренировал "Динамо".

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