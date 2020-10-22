В Конгрессе США требуют расследовать российские поставки аппаратов ИВЛ
Соответствующий запрос опубликован на сайте комитета по надзору и реформам Конгресса США .
Документ получили исполняющий обязанности генерального инспектора Госдепартамента США Мэттью Климоу и генеральный инспектор американского Министерства внутренней безопасности Джозеф Каффер.
Демократы попросили рассмотреть вопрос о том, могло ли решение администрации президента США Дональда Трампа принять поставку произведенных РФ аппаратов ИВЛ представлять собой нарушение американского санкционного законодательства.
Послание отправили председателя четырех органов нижней палаты: комитетов по иностранным делам и надзора и реформы, а также подкомитетов с кризисом, вызванным коронавируса, и национальной безопасности.
Ранее стало известно, что Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям США (FEMA) утилизировано российские аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
В частности, использование российских аппаратов требовало специальных адаптеров, которых не было в больницах.
Производитель этой техники находится в списке санкций США.
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