УПЛ второй раз за неделю сменила место проведения матча "Ворскла" - "Шахтер"
22 октября, 2020, 12:11
Премьер-лига перенесла матч 7-го тура чемпионата Украины по футболу между "Ворсклой" и "Шахтером" в Киев
Об этом сообщает FootBoom .
По словам исполнительного директора УПЛ Евгения Дикого, игру, которую запретили проводить в Полтаве из-за сложной эпидемиологической ситуации, перенесено в Киев.
"Сначала было договорено по поводу проведения матча в Александрии, никто никому не предъявлял никаких претензий, однако позже возникли проблемы, связанные с размещением команд. Но в конечном итоге клубы между собой нашли компромисс - будущий матч 7-го тура состоится в Киеве, на стадионе имени Банникова. А ответная игра второго круга пройдет в Полтаве ", - сказал Дик.
- 20 августа стало известно, что матч 7-го тура чемпионата Украины между "Ворсклой" и "Шахтером" перенесли в Александрии из-за попадания Полтавы в "красную зону".
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