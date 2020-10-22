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Espreso.tvСпортУкраина, благодаря победе над Испанией, поднялась в рейтинге ФИФА

Украина, благодаря победе над Испанией, поднялась в рейтинге ФИФА


фото: uaf.ua
Сборная Украины, победив Испанию в Лиге наций, поднялась в рейтинге ФИФА на 23-е место

Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.

В обновленном рейтинге команда Андрея Шевченко поднялась с 24-го на 23-е место. В октябре украинцы проиграли в товарищеском матче Франции (1:7), а в Лиге Европы уступили Германии (1:2) и победили Испанию (1:0).

Из соперников сборной Украины именно испанцы находятся в рейтинге выше всех - на 6-й позиции. Германия идет 14-й, а Швейцария - 16-й.

Из оппонентов команды Шевченко на Евро-2020 ссамая лучшая позиция у Нидерландов - 15-я. Австрия занимает 25-ю строчку.

Лидерство в рейтинге сохраняет Бельгия, вслед за которой расположились Франция, Бразилия, Англия и Португалия.

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