У кандидата в мэры Киева Пальчевского нашли российский паспорт, - СМИ
22 октября, 2020, 15:50
Кандидат на должность городского головы Киева Андрей Пальчевский является гражданином Российской Федерации
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Издание обнародовало копии документов о наличии у Пальчевского российского гражданства.
Эту информацию можно проверить на сайте Федеральной налоговой службы РФ. Полученный ответ подтверждает существование паспорта Пальчевского в базе данных.
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