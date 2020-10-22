У кандидата в мэры Киева Пальчевского нашли российский паспорт, - СМИ

22 октября, 2020, 15:50

Кандидат на должность городского головы Киева Андрей Пальчевский является гражданином Российской Федерации

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Издание обнародовало копии документов о наличии у Пальчевского российского гражданства.

Эту информацию можно проверить на сайте Федеральной налоговой службы РФ. Полученный ответ подтверждает существование паспорта Пальчевского в базе данных.