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Espreso.tvОбществоУ кандидата в мэры Киева Пальчевского нашли российский паспорт, - СМИ

У кандидата в мэры Киева Пальчевского нашли российский паспорт, - СМИ

Кандидат на должность городского головы Киева Андрей Пальчевский является гражданином Российской Федерации

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Издание обнародовало копии документов о наличии у Пальчевского российского гражданства.

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Эту информацию можно проверить на сайте Федеральной налоговой службы РФ. Полученный ответ подтверждает существование паспорта Пальчевского в базе данных.

 

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