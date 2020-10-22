Трое членов экипажа МКС вернулись на Землю

22 октября, 2020, 11:58

Американский астронавт и двое российских космонавтов благополучно вернулись на Землю после шестимесячной миссии на Международной космической станции (МКС)

Капсула «Союз МС-16», в которой находились астронавт НАСА Крис Кассиди и российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, села в Казахстане 22 октября, сообщает Радио Свобода .

Они провели на орбите 196 дней с момента прибытия на станцию 9 апреля.

Кейт Рубинс из НАСА, Сергей Рыжиков из Роскосмоса и Сергей Куд-Сверчков прибыли на МКС неделю назад. Они проведут на станции 177 дней.

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