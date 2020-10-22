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Espreso.tvОбществоТепло и солнечно: синоптик Наталья Диденко о погоде 23 октября

Тепло и солнечно: синоптик Наталья Диденко о погоде 23 октября

В Украине 23 октября ожидается юго-западный ветер, будет солнечно и сухо

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram .

"Дожди обходят Украину. Защитным солнечным венчиком стоит антициклон, который и завтра подарит практически всей нашей территории сухую погоду", - отметила госпожа Диденко.

23 октября в Украине ожидается ветер с юго-запада.

Температура воздуха в течение дня в Украине предполагается + 15 ° C ... + 20 ° C, на юге + 16 ° C ... + 22 ° C.

В Киеве 23 октября дожди маловероятны, потеплеет до + 18 ° C.

По словам синоптика, в субботу-воскресенье воздуха в Украине посвежеет, существенные осадки - вряд разве что в субботу по северным районам пройдут небольшие осадки.

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