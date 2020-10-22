Тепло и солнечно: синоптик Наталья Диденко о погоде 23 октября
Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram .
"Дожди обходят Украину. Защитным солнечным венчиком стоит антициклон, который и завтра подарит практически всей нашей территории сухую погоду", - отметила госпожа Диденко.
23 октября в Украине ожидается ветер с юго-запада.
Температура воздуха в течение дня в Украине предполагается + 15 ° C ... + 20 ° C, на юге + 16 ° C ... + 22 ° C.
В Киеве 23 октября дожди маловероятны, потеплеет до + 18 ° C.
По словам синоптика, в субботу-воскресенье воздуха в Украине посвежеет, существенные осадки - вряд разве что в субботу по северным районам пройдут небольшие осадки.
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