Свадьба пасынка Медведчука: среди гостей заметили "слугу народа", Суркисов и Столара - "Схемы"
Об этом сообщили журналисты программы "Схемы".
"Среди гостей события зафиксировали близких соратников Виктора Медведчука. Его соседей-олигархов Игоря и Григория Суркисов, который также является народным депутатом от ОПЗЖ", - говорится в сообщении.
На видео среди гостей журналисты узнали депутата от ОПЗЖ Тараса Козака вместе с Натальей Лавренюк - его гражданской женой и бизнес-партнершей Оксаны Марченко в нефтяном бизнесе в России.
На территорию ресторанного комплекса, отмечают журналисты, заезжали авто "экс-регионала", председателя Федерации бокса Украины и фигуранта "янтарной стрельбы" на Ривненщине Владимира Продивуса.
"На видео гостей попал Вадим Столар, известный как "серый кардинал" Киева, а ныне - народный депутат от ОПЗЖ и руководитель столичной организации этой политсилы. По просьбе журналистов о комментарии Вадим Столар не отреагировал", - говорится в сообщении.
Также заметили Андрея Холодова - народного депутата от "Слуги народа".
"На вопрос, что он делал на свадьбе пасынка Медведчука, Холодов "Схемам" не ответил", - отметили в сообщении.
Журналисты добавили, что с территории ресторана выезжало авто экс-госсекретаря Министерства иностранных дел Андрея Зайца. Впрочем, дипломат заявил журналистам, что именно в тот день давал свое авто в пользование, не ответив, кому.
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