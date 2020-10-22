Суркисы против ПриватБанка: Апелляционный суд перенес рассмотрение ходатайства госбанка на 29 октября

22 октября, 2020, 16:24

22 октября Апелляционный суд перенес рассмотрение апелляции ПриватБанка о приостановлении действия постановления судьи Печерского райсуда Киева Сергея Вовка от 2 сентября о принудительном взыскании $350 млн на 29 октября

Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

Киевский апелляционный суд 29 октября в 10:40 рассмотрит апелляцию госбанка о приостановлении действия постановления судьи Печерского райсуда Киева Сергея Вовка от 2 сентября о принудительном исполнении решения этого же суда от 2017 года об обязательстве ПриватБанка обслуживать депозиты компаний братьев Суркисов, задолженность по которым истцы оценивают в $350 млн.

Напомним, 2 сентября, Печерский райсуд Киева полностью удовлетворил заявление компаний братьев Суркисов о порядке исполнения решения суда от 2017 года относительно обязательства ПриватБанка обслуживать их депозиты, размещенные до национализации банка на его счетах кипрского филиала. Общая сумма требований от братьев Суркисов в банк, определенная судом, составляет $347,374 млн (из них почти $102 млн - проценты, начисленные по ставке 13% годовых).

Ранее, 27 апреля дело Суркисов о национализации ПриватБанка сняли с рассмотрения из-за давления на суд.

Согласно постановлению Печерского районного суда г. Киев, ПриватБанк должен принудительно выплатить компаниям, связанным с семьей Суркисов, больше 250 млн долларов США по депозитным договорам, которые были приостановлены еще в декабре 2016 года. Обязательства по этим депозитным договорам были обменены на акции допэмиссии ПриватБанка во время национализации (bail in).

15 апреля Киевский апелляционный суд подтвердил решение Печерского районного суда, согласно которому с ПриватБанка взымается 7 млрд грн в пользу 6 английских компаний семьи Суркисов.

Впоследствии министр юстиции Денис Малюська опроверг сообщения о взыскании 7 млрд грн с ПриватБанка в пользу связанных с братьями Игорем и Григорием Суркисом компаний.

В конце мая в национализированном ПриватБанке заявили, что исполнительные производства по заявлениям компаний Суркисов были открыты по поддельным документам. В иске речь шла уже не о $250, а о $350 млн - братья Суркисы хотели получить пеню по основной сумме.

15 июня 2020 года Большая Палата Верховного Суда продолжила рассмотрение дела по иску семьи Суркисов, а именно - об отмене решения НБУ по определению членов семьи Суркисов связанными с ПриватБанком лицами и о признании недействительными договоров обмена их депозитов объемом 1 млрд грн на акции дополнительной эмиссии ПриватБанка во время национализации (bail-in).

8 сентября Верховный суд остановил выполнение постановления судьи Сергея Вовка из Печерского суда о взыскании почти 10 млрд грн и открыл кассационное производство по делу по представлению Кабмина

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