Суд оставил без рассмотрения иск о взыскании 1,5 млрд грн пени с "Укрнафты", - Венедиктова
22 октября, 2020, 08:16
Хозяйственный суд Киева не рассмотрел иск Офиса генпрокурора о взыскании с ОАО "Укрнафта" 1,5 млрд грн пени
Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова в Facebook.
"20 октября Хозяйственный суд. Киева оставил без рассмотрения иск Офиса генпрокурора о взыскании с ОАО" Укрнафта "1,5 млрд грн. Это пеня за несвоевременно уплаченные дивиденды на государственную долю в обществе", - отметила Венедиктова.
В прокуратуре ожидают полный текст решения, вступительную и резолютивную часть ришенння.
- ПАО "Укрнафта" добилось восстановления судебного запрета на принятие решения о выплате дивидендов по 2018 год.
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