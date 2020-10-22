Суд оставил без рассмотрения иск о взыскании 1,5 млрд грн пени с "Укрнафты", - Венедиктова

22 октября, 2020, 08:16

Хозяйственный суд Киева не рассмотрел иск Офиса генпрокурора о взыскании с ОАО "Укрнафта" 1,5 млрд грн пени

Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова в Facebook.

"20 октября Хозяйственный суд. Киева оставил без рассмотрения иск Офиса генпрокурора о взыскании с ОАО" Укрнафта "1,5 млрд грн. Это пеня за несвоевременно уплаченные дивиденды на государственную долю в обществе", - отметила Венедиктова.

В прокуратуре ожидают полный текст решения, вступительную и резолютивную часть ришенння.

ПАО "Укрнафта" добилось восстановления судебного запрета на принятие решения о выплате дивидендов по 2018 год.