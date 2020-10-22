 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСуд оставил без рассмотрения иск о взыскании 1,5 млрд грн пени с "Укрнафты", - Венедиктова

Суд оставил без рассмотрения иск о взыскании 1,5 млрд грн пени с "Укрнафты", - Венедиктова

Хозяйственный суд Киева не рассмотрел иск Офиса генпрокурора о взыскании с ОАО "Укрнафта" 1,5 млрд грн пени

Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова в Facebook.

"20 октября Хозяйственный суд. Киева оставил без рассмотрения иск Офиса генпрокурора о взыскании с ОАО" Укрнафта "1,5 млрд грн. Это пеня за несвоевременно уплаченные дивиденды на государственную долю в обществе", - отметила Венедиктова.

В прокуратуре ожидают полный текст решения, вступительную и резолютивную часть ришенння.

  • ПАО "Укрнафта" добилось восстановления судебного запрета на принятие решения о выплате дивидендов по 2018 год.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 октября, 2020 четверг

больше новостей

22 октября, 2020 четверг

21 октября, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать