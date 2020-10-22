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Espreso.tvСпортСтало известно, что тренер подсказывал Ломаченко в перерывах между раундами

Стало известно, что тренер подсказывал Ломаченко в перерывах между раундами


фото: Getty Images
Обнародованы подсказки тренера Анатолия Ломаченко украинскому боксеру Василию Ломаченко во время боя против американца Теофимо Лопеса

Об этом сообщает Xsport.ua .

В телевизионную трансляцию попали подсказки между пятью раундами, которые расшифровали после поражения Ломаченко от Лопеса в бою за титул абсолютного чемпиона мира.

1 раунд

"О чем мы говорили? Ты понял? Им нужен живот. Внимательно. Запад хороший был. И внимательно. Береги живот".

2 раунд

"Передняя, задняя, дернул, подхват, смещение".

6 раунд

"Надо подбрасывать, постарайся загружать его. Передняя рука показал".

9 раунд

"Повторные атаки. Ты не сыплешь. Надо насыпать. Надо больше. Не обязательно бросаться на него. Хотя бы показывать, что идешь на него. Понимаешь? И не оставайся. Сюда покачивает. Нормально же получается. Смотри разворот. Ты пытаешься сильно . Не нужно сильно. Лучше повтор. Два три. С Богом ".

10 раунд

"Мы проигрываем. Бери влево. Развернул, пробил и повтор".

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