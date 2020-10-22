Стало известно, что тренер подсказывал Ломаченко в перерывах между раундами
Об этом сообщает Xsport.ua .
В телевизионную трансляцию попали подсказки между пятью раундами, которые расшифровали после поражения Ломаченко от Лопеса в бою за титул абсолютного чемпиона мира.
1 раунд
"О чем мы говорили? Ты понял? Им нужен живот. Внимательно. Запад хороший был. И внимательно. Береги живот".
2 раунд
"Передняя, задняя, дернул, подхват, смещение".
6 раунд
"Надо подбрасывать, постарайся загружать его. Передняя рука показал".
9 раунд
"Повторные атаки. Ты не сыплешь. Надо насыпать. Надо больше. Не обязательно бросаться на него. Хотя бы показывать, что идешь на него. Понимаешь? И не оставайся. Сюда покачивает. Нормально же получается. Смотри разворот. Ты пытаешься сильно . Не нужно сильно. Лучше повтор. Два три. С Богом ".
10 раунд
"Мы проигрываем. Бери влево. Развернул, пробил и повтор".
- Напомним, 18 октября Василий Ломаченко уступил американцу Теофимо Лопесу в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.
- 21 октября стало известно, что Ломаченко после поражения от Лопеса перенес операцию на плече .
Кроме этого, стало известно, что Василий Ломаченко отказался переносить поединок с Теофимо Лопесом из-за травмы и угрожал, в случае отмены боя, завершить карьеру .
- В свою очередь, Теофимо Лопес заявил, что заявление Василия Ломаченко, что он боксировал с травмой, не является оправданием поражению .
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