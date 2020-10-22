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Espreso.tvОбществоСноуден получил бессрочный вид на жительство в России

Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России


фото: reuters
Бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден получил бессрочный вид на жительство в Российской Федерации

Об этом сообщил адвокат Сноудена Анатолий Кучерена, сообщает DW.

"Долго получали, так как в условиях пандемии это было довольно долго и трудно, слава богу, сейчас все нормально. Все было в общем порядке, никаких льгот у него не было", - сообщил он.

Отметим, что Сноуден живет в России с тех пор, как он раскрыл подробности программ слежения, осуществляющихся американскими спецслужбами. Власти Соединенных Штатов не раз пытались добиться его уголовного преследования за разглашение государственных тайн.

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