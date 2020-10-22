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Espreso.tvЭкономикаШкарлет анонсировал изменения в финансировании высших учебных заведений

Шкарлет анонсировал изменения в финансировании высших учебных заведений


фото: rfe
Министр образования Сергей Шкарлет анонсировал изменения в финансировании высших учебных заведений

Об этом министр образования Сергей Шкарлет написал в Telegram.

По его словам, МОН решительно настроен навести порядок в вопросах финансирования учреждений высшего образования.

"В свое время формула финансирования ЗВО была разработана теми, кто ни дня не работал в учебных заведениях, кто не имеет стажа ни финансовой, ни педагогической работы. Логично, что это привело к несправедливому распределению средств. Я абсолютно согласен, что мы должны поддерживать лучших" , - написал Шкарлет.

Однако, по его словам, формула финансирования должна "учитывать интересы не только" избранных "университетов, а также и тех, которые готовят учителей, воспитателей, работников сферы культуры, врачей, журналистов и т.д.".

Шкарлет отметил, что 22 октября состоится заседание Совета ректоров Киевского вузовского центра.

"Надеюсь, уважаемые ректоры четко аргументируют, все ли в порядке в тех подходах, которые навязывались раньше. Как следует исправлять ситуацию, чтобы" формула "заработала на благо украинского образования, без искусственных привилегий и без исключений", - написал министр.

Он добавил, что на основе видения педагогов будет принято решение для исправления ошибок предыдущих лет.

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