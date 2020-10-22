СБУ предотвратила незаконный "референдум" в поселке на Харьковщине
Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы .
Оперативники установили, что председатель одного из поселков Лозовского района Харьковской области 21 сентября подписал незаконное решение сессии совета о назначении местного референдума для создания ОТГ.
Депутаты вместе с поселковым головой решили, что новая община, центром которой должен был стать именно их населенный пункт, должен объединить еще семь сел.
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Из-за проведения "референдума" депутаты планировали легитимизировать свое решение.
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22 октября, на момент начала работы комиссий по проведению "референдума", начались следственные действия для установления лиц, причастных к противоправной деятельности.
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