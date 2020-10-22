СБУ предотвратила незаконный "референдум" в поселке на Харьковщине

22 октября, 2020, 12:03

Служба безопасности разоблачила попытку захвата власти в Харьковской области через проведение незаконного "референдума"

Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы .

Оперативники установили, что председатель одного из поселков Лозовского района Харьковской области 21 сентября подписал незаконное решение сессии совета о назначении местного референдума для создания ОТГ.

Депутаты вместе с поселковым головой решили, что новая община, центром которой должен был стать именно их населенный пункт, должен объединить еще семь сел.

Читайте также: СБУ задержала лиц, которые создали в Прилуках фейковый "горсовет" и обещали "расформировать" настоящие местные органы власти

Из-за проведения "референдума" депутаты планировали легитимизировать свое решение.

Читайте также: " Госпереворот в Прилуках": фигурант обысков рассказал свою версию

22 октября, на момент начала работы комиссий по проведению "референдума", начались следственные действия для установления лиц, причастных к противоправной деятельности.