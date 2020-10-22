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Espreso.tvОбществоРоссия пытается повлиять на общественное мнение перед выборами в США, - разведка

Россия пытается повлиять на общественное мнение перед выборами в США, - разведка


фото: reuters
Иран и Россия получили информацию об американских избирателях и пытаются повлиять на общественное мнение накануне президентских выборов в США, которые состоятся уже 3 ноября

Об этом сообщает VOA .

"Мы имеем подтверждение того, что некоторая информация о регистрации избирателей была получена Ираном и, отдельно, Россией", - сказал директор национальной разведки США Джон Ретклиф.

Он также добавил, что обе страны уже сделали "конкретные шаги" для воздействия на общественное мнение связанное с выборами в США.

По словам главного разведчика страны, несмотря на многочисленные попытки Тегерана и Москвы подорвать доверие избирателей, американская система очень устойчива.

Как известно, 3 ноября в США состоятся выборы президента. За кресло главы Белого дома соревнуются действующий президент Дональд Трамп и экс-вице-президент Джо Байден.

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