Россия пытается повлиять на общественное мнение перед выборами в США, - разведка
Об этом сообщает VOA .
"Мы имеем подтверждение того, что некоторая информация о регистрации избирателей была получена Ираном и, отдельно, Россией", - сказал директор национальной разведки США Джон Ретклиф.
Он также добавил, что обе страны уже сделали "конкретные шаги" для воздействия на общественное мнение связанное с выборами в США.
По словам главного разведчика страны, несмотря на многочисленные попытки Тегерана и Москвы подорвать доверие избирателей, американская система очень устойчива.
Как известно, 3 ноября в США состоятся выборы президента. За кресло главы Белого дома соревнуются действующий президент Дональд Трамп и экс-вице-президент Джо Байден.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
19 октября, 2020 Виталий Портников: Прошлое не станет будущим
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-
-
18 октября, 2020 Выборы мэра Днепра: победит ли Филатов Вилкула
Читайте также
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-