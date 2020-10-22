Разрешение на изменение места голосования для избирателей может привести к фальсификации результатов, - Кошель
Об этом он заявил в эфире программы "Содержательно с Егором Чечериндой" на Еспресо.TV .
По словам Кошеля, монобольшинство хотело упростить процедуру голосования для внутриперемещенных людей. Но приняло столь либеральные правила, что любой из граждан Украины мог изменить свое место голосования.
"Де-факто наделали ошибок в Кодексе, нарушили базовые принципы местного самоуправления и при этом использовали внутриперемещенных лиц для того, чтобы сказать, как они их любят, как они о них думают. И теперь мы имеем схемы по всем регионам Украины", - отметил он.
По его словам, КИУ проводил выборочный анализ по сообщениям наблюдателей и насчитал более 20 громад, где есть такая проблема.
"Де-факто, вот скажем Каролино-Бугаз, если явка 40%, и если все эти политические, избирательные туристы приедут и проголосуют - это значит, что каждый четвертый избиратель, будет избирательным туристом. Иными словами, кому заплатили деньги, чтобы он изменил избирательный адрес, а затем заплатили второй раз, чтобы он приехал в день выборов и проголосовал. То есть, это путь к фальсификации", - сказал Кошель.
Он отметил, что после выборов надо садиться и исправлять Избирательный кодекс.
- Напомним, житель Кировоградщины незаконно изменил избирательные адреса более 200 человек, ему сообщено о подозрении.
- Генеральный прокурор Ирина Венедиктова рассказала об основных нарушениях в ходе избирательной кампании и призвала граждан сообщать о них в полицию, ГБР и другие правоохранительные органы.
- Также полицейские разоблачили людей, которые искусственно увеличивали количество избирателей в пределах отдельных избирательных участков в трех областях.
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