Распространение COVID-19 стало неконтролируемым, - МЗ Испании

22 октября, 2020, 22:30

Министр здравоохранения Испании Сальвадор Илла заявил, что распространение COVID-19 стало неконтролируемым

Об этом сообщает Reuters.

Он назвал вторую волну коронавируса, охватившую Испанию, "неконтролируемой". По его словам, правительство обдумывает, не стоит ли вслед за Францией вводить комендантский час.

"Вторая волна - это реальность. Во многих районах Испании эпидемия вышла из-под контроля", - сказал Илла.

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