Распространение COVID-19 стало неконтролируемым, - МЗ Испании
22 октября, 2020, 22:30
Министр здравоохранения Испании Сальвадор Илла заявил, что распространение COVID-19 стало неконтролируемым
Об этом сообщает Reuters.
Он назвал вторую волну коронавируса, охватившую Испанию, "неконтролируемой". По его словам, правительство обдумывает, не стоит ли вслед за Францией вводить комендантский час.
"Вторая волна - это реальность. Во многих районах Испании эпидемия вышла из-под контроля", - сказал Илла.
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- 21 октября Испания стала первой страной на западе Европы, в которой зафиксировали 1 млн случаев COVID-19. Число погибших в результате пандемии составляет 34 366 человек.
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