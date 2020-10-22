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Espreso.tvОбщество"Опрос" 25 октября не будет иметь юридических последствий, - Зеленский

"Опрос" 25 октября не будет иметь юридических последствий, - Зеленский


фото: reuters
Результаты "всеукраинского опроса", который состоится в Украине в день местных выборов 25 октября, не будет иметь юридических последствий

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский, передает Интерфакс-Украина.

"Меня очень интересует и мне очень важно мнение людей, потому что народовластие - это то, что я обещал в своей предвыборной программе. Если народ говорит, что он поддерживает эту идею, - но это же просто опрос, вы должны понять, здесь нет никакого юридического фундамента - я пойму ответ народа", - сказал Зеленский.

При этом президент планирует использовать данные для своих будущих предложений депутатам.

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