"Опрос" 25 октября не будет иметь юридических последствий, - Зеленский
22 октября, 2020, 16:59
Результаты "всеукраинского опроса", который состоится в Украине в день местных выборов 25 октября, не будет иметь юридических последствий
Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский, передает Интерфакс-Украина.
"Меня очень интересует и мне очень важно мнение людей, потому что народовластие - это то, что я обещал в своей предвыборной программе. Если народ говорит, что он поддерживает эту идею, - но это же просто опрос, вы должны понять, здесь нет никакого юридического фундамента - я пойму ответ народа", - сказал Зеленский.
При этом президент планирует использовать данные для своих будущих предложений депутатам.
- Председатель Нацполиции Игорь Клименко заявил, что в милицию поступает информация о попытках срыва "Всеукраинского опроса" , инициированного президентом Владимиром Зеленским.
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