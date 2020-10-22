"Бавария" была очень агрессивна, - тренер "Атлетико" отреагировал на позорное поражение в Лиге чемпионов

22 октября, 2020, 18:59

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне заявил, что его команда проиграла "Баварии" со счетом 4:0, потому что соперник был более агрессивным

Об этом сообщает официальный сайт "Баварии".

Тренер уверен, что его команда, хоть и пропустила 4 мяча, но все равно хорошо сыграла в обороне.

"Бавария" использовала свои возможности, они были очень агрессивны. Им очень хорошо удавалось выходить со своей половины поля. На самом деле мы оборонялись довольно хорошо, но они сегодня были точнее нас. До самого конца мы старались забить. Команда показала хорошую игру, но мы должны были быть более внимательными. У этого поражения горький привкус. Мы должны извлечь из него урок", - сказал Диего Симеоне.

В этом сезоне Лиги чемпионов "Атлетико" выступает в группе А. Кроме "Баварии" среди соперников московский "Локомотив" и австрийский "Зальцбург".

Напомним, 24 сентября Луис Суарес перешел из "Барселоны" в другой испанский клуб - "Атлетико".

21 октября "Бавария" разгромила "Атлетико" в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

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