 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпорт"Бавария" была очень агрессивна, - тренер "Атлетико" отреагировал на позорное поражение в Лиге чемпионов

"Бавария" была очень агрессивна, - тренер "Атлетико" отреагировал на позорное поражение в Лиге чемпионов


фото: Getty Images
Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне заявил, что его команда проиграла "Баварии" со счетом 4:0, потому что соперник был более агрессивным

Об этом сообщает официальный сайт "Баварии".

Тренер уверен, что его команда, хоть и пропустила 4 мяча, но все равно хорошо сыграла в обороне.

"Бавария" использовала свои возможности, они были очень агрессивны. Им очень хорошо удавалось выходить со своей половины поля. На самом деле мы оборонялись довольно хорошо, но они сегодня были точнее нас. До самого конца мы старались забить. Команда показала хорошую игру, но мы должны были быть более внимательными. У этого поражения горький привкус. Мы должны извлечь из него урок", - сказал Диего Симеоне.

В этом сезоне Лиги чемпионов "Атлетико" выступает в группе А. Кроме "Баварии" среди соперников московский "Локомотив" и австрийский "Зальцбург".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 октября, 2020 четверг

больше новостей

22 октября, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать