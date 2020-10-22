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Espreso.tvЭкономикаПриватБанк и Нафтогаз запустили онлайн платформу для выбора поставщика газа и оплаты коммунальных платежей

ПриватБанк и Нафтогаз запустили онлайн платформу для выбора поставщика газа и оплаты коммунальных платежей


фото: reuters
ПриватБанк и НАК "Нафтогаз Украины" запустили первый в Украине онлайн сервис подписки и управления поставщиками коммунальных услуг

Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.

Согласно сообщению, ПриватБанк запустил первый в Украине онлайн сервис подписки и управления поставщиками коммунальных услуг.

"Уже сегодня благодаря партнерскому проекту с Нафтогазом Украины, в Приват24 можно за несколько кликов подключиться к газоснабжению от ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины". Новый сервис доступен более 12 миллионам клиентов банка - пользователям Приват24.

По словам председателя правления ПриватБанка Петра Крумханзла, украинцы являются одними из самых активных пользователей интернет-банкинга в мире, лишь за три последних года количество клиентов Приват24 выросла с 5 до 12 миллионов.

"Теперь мы идем дальше - расширяем платформу оплаты коммунальных услуг и даем украинцам возможность выбрать собственного поставщика газа. Никаких бумаг, офисов газопоставщика или отделений банка - заключить договор на поставку газа можно за несколько кликов и подписать его электронной подписью. В дальнейшем контролировать поставки онлайн и платить услуги через Приват24", - цитирует пресс-служба слова Крумханзла.

В пресс-службе отметили, что для смены поставщика газа в приложении Приват24 выбрать раздел "Услуги/Мои поставщики/Газоснабжение", после чего выбрать адрес дома. Под карточкой с адресом расположена вкладка "Газоснабжение" с действующим тарифом на газ. Нажав на вкладку "Нафтогаз", нужно в форме присоединения указать персональные данные и EIC-код (индивидуальный газовый код помещения, указанный в квитанции за распределение газа).

Подписать сформированную заявку можно с помощью SmartID. После отправки заявки с клиентом в течение трех дней свяжутся специалисты ГК "Нафтогаз Украины" для завершения процедуры подключения.

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