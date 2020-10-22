Промышленное производство в Украине в январе-сентябре сократилось на 7%, - Госстат

22 октября, 2020, 16:45

По данным Госстата, промышленное производство в Украине за девять месяцев 2020 года сократилось на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Об этом говорится в данных Госкомстата.

Согласно сообщению, в январе-сентябре 2020 года, по сравнению с январем-сентябрем 2019 года, промышленное производство в Украине сократилось на 7%.

В частности, в добывающей промышленности и разработке карьеров спад составил 4,6%, перерабатывающей - 8,6%, поставках электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха - 4,8%.

В Госстате также отметили, что в сентябре 2020 года объем промышленного производства сократились на 5,4% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. При этом по сравнению с августом 2020 года промышленное производство в сентябре увеличилось на 1,4%.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb