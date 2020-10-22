Промышленное производство в Украине в январе-сентябре сократилось на 7%, - Госстат
Об этом говорится в данных Госкомстата.
Согласно сообщению, в январе-сентябре 2020 года, по сравнению с январем-сентябрем 2019 года, промышленное производство в Украине сократилось на 7%.
В частности, в добывающей промышленности и разработке карьеров спад составил 4,6%, перерабатывающей - 8,6%, поставках электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха - 4,8%.
В Госстате также отметили, что в сентябре 2020 года объем промышленного производства сократились на 5,4% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. При этом по сравнению с августом 2020 года промышленное производство в сентябре увеличилось на 1,4%.
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