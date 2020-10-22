Промоутер не исключил возможность реванша Ломаченко против Лопеса

22 октября, 2020, 17:36

Промоутер Боб Арум не исключает второго поединка между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом, если оба боксера согласятся на бой

Об этом сообщает BoxingScene.

Боб Арум представляет интересы обоих боксеров и готов обсудить возможный реванш.

"Все в руках боксеров, они принимают решение. Закончилась та эра, когда промоутеры навязывали всем боксером любые бои. Мы сядем с ними и обсудим реванш. Я им расскажу все детали, в том числе финансовые. Вот пусть и решают. Если оба согласны - отлично. Если не согласны - тоже нормально", - сказал Арум.

Опция реванша не была прописана в контракте на бой за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг). Теофимо Лопес после победы над Василием Ломаченко заявил, что не намерен во второй раз драться с украинцем.

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