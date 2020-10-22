Промоутер не исключил возможность реванша Ломаченко против Лопеса
Об этом сообщает BoxingScene.
Боб Арум представляет интересы обоих боксеров и готов обсудить возможный реванш.
"Все в руках боксеров, они принимают решение. Закончилась та эра, когда промоутеры навязывали всем боксером любые бои. Мы сядем с ними и обсудим реванш. Я им расскажу все детали, в том числе финансовые. Вот пусть и решают. Если оба согласны - отлично. Если не согласны - тоже нормально", - сказал Арум.
Опция реванша не была прописана в контракте на бой за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг). Теофимо Лопес после победы над Василием Ломаченко заявил, что не намерен во второй раз драться с украинцем.
- Напомним, 18 октября Василий Ломаченко уступил американцу Теофимо Лопесу в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.
- Ломаченко не согласился, что заслуживал поражения по очкам от Лопеса.
- 18 октября Лопес заявил, что не намерен давать Ломаченко возможность реванша.
- 21 октября стало известно, что Ломаченко после поражения от Лопеса перенес операцию на плече.
Кроме того, стало известно, что Василий Ломаченко отказался переносить поединок с Теофимо Лопесом из-за травмы и угрожал, в случае отмены боя, завершить карьеру.
- В свою очередь, Теофимо Лопес заявил, что заявление Василия Ломаченко, что он боксировал с травмой, не является оправданием поражению .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
19 октября, 2020 Виталий Портников: Прошлое не станет будущим
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-
-
18 октября, 2020 Выборы мэра Днепра: победит ли Филатов Вилкула
Читайте также
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-