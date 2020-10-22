Президент Узбекистана начал процесс перехода языка на латиницу
Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на его указ.
Документ должен содержать меры, источники и объемы финансирования.
Мирзийоев утвердил также Концепцию развития узбекского языка, совершенствование языковой политики в 2020-2030 годах и программу ее реализации.
В этом документе говорится о том, что к 2030 году в стране 80% групп в детских садах должны быть узбецькомовнимы, объем преподавания языка должен увеличиться с 84 до 110 часов в неделю, также должна быть создана программа по обучению для иностранцев.
От 1 апреля 2021 также еще поручено определять уровень знания узбекского языка и литературы среди руководителей и выдавать им сертификаты.
- В феврале 2018 президент Казахстана Нурсултан Назарбаев утвердил новый казахский алфавит на основе латинской графики.
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