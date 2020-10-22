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Espreso.tvОбществоПрезидент Узбекистана начал процесс перехода языка на латиницу

Президент Узбекистана начал процесс перехода языка на латиницу

Президент Узбекистана Шавкат Мирзийоев поручил правительству создать рабочую группу и разработать дорожную карту по полному переходу на алфавит, основанный на латинице

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на его указ.

Документ должен содержать меры, источники и объемы финансирования.

Мирзийоев утвердил также Концепцию развития узбекского языка, совершенствование языковой политики в 2020-2030 годах и программу ее реализации.

В этом документе говорится о том, что к 2030 году в стране 80% групп в детских садах должны быть узбецькомовнимы, объем преподавания языка должен увеличиться с 84 до 110 часов в неделю, также должна быть создана программа по обучению для иностранцев.

От 1 апреля 2021 также еще поручено определять уровень знания узбекского языка и литературы среди руководителей и выдавать им сертификаты.

  • В феврале 2018 президент Казахстана Нурсултан Назарбаев утвердил новый казахский алфавит на основе латинской графики.

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