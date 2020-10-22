Пожары в Луганской области: ГБР открыло дело о служебной халатности против руководства ГСЧС

22 октября, 2020, 15:43

Следователи теруправления ГБР в Краматорске начали досудебное расследование действий руководства ГУ ГСЧС в Луганской области, которые привели к гибели людей и уничтожению строений и лесных массивов

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

"Следователи Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Краматорск, начали досудебное расследование по фактам возможной служебной халатности со стороны руководства Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области, приведшей к тяжелым последствиям, гибели людей, уничтожению строений, домов, лесных массивов от масштабных пожаров на территории Луганской области в июле и сентябре-октябре 2020 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дело квалифицировали как ненадлежащее исполнение служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, причинившее существенный вред охраняемым законом правам, свободам и интересам отдельных граждан, государственным или общественным интересам или интересам отдельных юридических лиц, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.

Напомним, пожары на Лганщини вспыхивали в августе. Последний масштабный пожар начался в конце сентября. Во время ликвидации лесных пожаров на территории Луганской области найдены тела 11 человек. Кроме того пострадало 19 человек (в том числе 3 сотрудника ГСЧС).

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