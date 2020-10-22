Полиция приехала конфисковывать машину активиста, который якобы препятствовал выезду автозака с Антоненко из суда
Об этом кандидат в депутаты Киевсовета от партии "Демократическая Сокира" Олег Сабадаш написал в Facebook.
К участнику протеста под Шевченковским судом, где рассматривали продлении меры пресечения подозреваемому по делу Шеремета Андрею Антоненко, приехала полиция.
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Напомним, 21 октября во Шевченковским судом собрались активисты, которые препятствовали вывозу Андрея Антоненко назад в СИЗО. Суд по делу Шеремета продлил меру пресечения в виде ареста Андрею Антоненко еще на 2 месяца, до 19 декабря.
Как отметили в партии "Демсокира", полиция пытается конфисковать автомобиль активиста, который вчера был припаркован у здания суда, в качестве вещественного доказательства по делу о препятствовании деятельности Шевченковского суда.
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