Полиция приехала конфисковывать машину активиста, который якобы препятствовал выезду автозака с Антоненко из суда

22 октября, 2020, 17:12

Полиция приехала конфисковать машину кандидата в депутаты Киевского горсовета Олега Сабадаша. Правоохранители заявляют, что авто - вещественное доказательство по делу о препятствовании деятельности суда

Об этом кандидат в депутаты Киевсовета от партии "Демократическая Сокира" Олег Сабадаш написал в Facebook.

К участнику протеста под Шевченковским судом, где рассматривали продлении меры пресечения подозреваемому по делу Шеремета Андрею Антоненко, приехала полиция.

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Напомним, 21 октября во Шевченковским судом собрались активисты, которые препятствовали вывозу Андрея Антоненко назад в СИЗО. Суд по делу Шеремета продлил меру пресечения в виде ареста Андрею Антоненко еще на 2 месяца, до 19 декабря.

Как отметили в партии "Демсокира", полиция пытается конфисковать автомобиль активиста, который вчера был припаркован у здания суда, в качестве вещественного доказательства по делу о препятствовании деятельности Шевченковского суда.

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