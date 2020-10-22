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Espreso.tvОбществоПод Офис президента принесут полмиллиона подписей за отставку Степанова

Под Офис президента принесут полмиллиона подписей за отставку Степанова

Под Офисом президента Украины сегодня, 22 октября, в 12:00 состоится акция, участники которой требуют отставки Министра здравоохранения Максима Степанова. Организатором акции является Женское движение партии “За майбутнє“, сообщили в пресс-служба политсилы

В партии считают, что правительство и Министерство здравоохранения провалили борьбу с коронавирусом в стране.

“Украина продолжает устанавливать антирекорды заболеваемости коронавирусом, а медицинская система Украины не готова к борьбе с эпидемией через полгода после ее начала. Больницы до сих пор не обеспечены необходимыми тестами и оборудованием. Отсутствие в должном количестве кислородных систем и концентраторов ставит под угрозу жизни тысяч украинцев. Медицинские работники не обеспечены средствами защиты и не защищены организационно и материально. Государство перекладывает ответственность на местные власти, а сама тратит на дороги 35 миллиардов гривен из фонда по борьбе с COVID-19“, – говорится в сообщении. Поэтому организаторы акции требуют отставки Степанова, как главного виновника сложившейся ситуации.

От президента они требуют повлиять на парламентское монобольшинство, состоящее из его однопартийцев. “Мы считаем, что министр Степанов лично отвечает за сложившуюся ситуацию. Поэтому партия “За майбутнє“ собрала уже более полумиллиона подписей под требованием за отставку Максима Степанова. 22 октября мы принесем эти подписи под Офис Президента Украины. Мы требуем от президента, чтобы он повлиял на свое парламентское монобольшинство, которое формировало это правительство, с тем чтобы министр Степанов был уволен со своей должности“, – заявляют в Женском движении партии “За майбутнє“. 

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