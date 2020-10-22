Почти 15 тыс: в Чехии - новый рекорд заражений коронавирусом
22 октября, 2020, 15:20
В Чехии второй день подряд фиксируют рекорд по числу новых случаев заражения коронавирусом в сутки
По данным Министерства здравоохранения страны, за последние 24 часа коронавирус обнаружили у 14 968 человек.
Кроме того, за сутки умерли 69 пациентов с коронавирусом.
Всего в стране зафиксировали 208 915 случаев заражения коронавирусов и 1 739 смертей.
С 21 октября в Чехии объявили о введении частичного локдауна в стране на фоне резкого роста заболеваемости коронавирусом.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
19 октября, 2020 Виталий Портников: Прошлое не станет будущим
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-
-
18 октября, 2020 Выборы мэра Днепра: победит ли Филатов Вилкула
Читайте также
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-