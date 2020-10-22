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Espreso.tvОбществоПочти 15 тыс: в Чехии - новый рекорд заражений коронавирусом

Почти 15 тыс: в Чехии - новый рекорд заражений коронавирусом

В Чехии второй день подряд фиксируют рекорд по числу новых случаев заражения коронавирусом в сутки

По данным Министерства здравоохранения страны, за последние 24 часа коронавирус обнаружили у 14 968 человек.

Кроме того, за сутки умерли 69 пациентов с коронавирусом.

Всего в стране зафиксировали 208 915 случаев заражения коронавирусов и 1 739 смертей.

С 21 октября в Чехии объявили о введении частичного локдауна в стране на фоне резкого роста заболеваемости коронавирусом.

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