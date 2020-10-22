Первый фильм - "Номера" Сенцова: в Варшаве начался кинофестиваль Ukraиna!
Об этом сообщает "Укринформ" .
Фестиваль открылся показом фильма Олега Сенцова "Номера". Всего в программе фестиваля - 35 художественных, документальных и короткометражных фильмов - как в кинотеатре, так и в онлайн-режиме.
В частности, на фестивале покажут документальный фильм, победитель 17-го кинофестиваля Millennium Docs Against Gravity в Польше - "Земля голубая, будто апельсин" режиссера Ирины Целик. Также зрители смогут посмотреть несколько документальных лент режиссера Сергея Лозницы - "Аустерлиц", "Похороны Сталина" и другие.
Кроме того, на фестивале покажут фильмы-победители прошлых лет - "Гнездо горлицы", "Миф", "Процесс. Российская Федерация против Олега Сенцова "," Домой ".
На кинофестивале также покажут два белорусских фильма - "Стриптиз и Война" и "Два".
Кроме того, в рамках фестиваля пройдут выставки, дискуссии и т. Кинофестиваль Ukraиna! пройдет не только в Варшаве, но и в Люблине.
В этом году фестиваль проходит с ограниченной количеству зрителей из-за пандемии коронавируса. Директор кинофестиваля Беата Беронська-Лях рассказала, что подготовка была сложной, поскольку до последнего не было понятно, не закроют кинотеатры для зрителей в связи с обострением пандемии COVID-19.
"Наш фестиваль уже становится известным не только в Украине, но и за океаном, например Нью-Йорке. Другие города хотят брать с нас пример и показывает украинские фильмы. Это несомненный успех этого фестиваля ", - отметила Беронська-Лях.
Посол Украины в Польше Андрей Дещица выразил пожелание, что значительное количество поляков сможет также увидеть украинские фильмы в онлайн-режиме и отметил, что все желающие могут увидеть в кинотеатре не только фильмы, но и фотоэкспозицию Discover Ukraine (Открывая Украины), благодаря которой поляки могут решить посетить Украину.
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