ПЦР-тест выявляет COVID-19 только в 60% случаев, - глава киевской санитарно-эпидемиологической службы
22 октября, 2020, 12:19
ПЦР-тестирование способно подтвердить наличие COVID-19 в инфицированных только в 60% случаев
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал председатель киевской санитарно-эпидемиологической службы Олег Рубан.
"Сегодня диагноз коронавирусной инфекции устанавливается на основании клинических исследований и на основании рентгенологических исследований. У 40% (при ПЦР-тестировании - ред.) действительно у носителя заболевания (коронавирус - ред.) не обнаружено", - сказал Рубан.
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