Около 100-150 млн грн: в Минздраве заявили, что изготовление украинской вакцины против COVID-19 профинансирует государство
22 октября, 2020, 16:41
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что государство в полном объеме профинансирует изготовления украинской вакцины против COVID-19
Об этом он заявил во время брифинга 22 октября.
Степанов сообщил, что на изготовление вакцины против коронавируса понадобится около 100-150 млн грн.
"Будут сделаны расчеты. И я считаю, что в полном объеме мы профинансируем это со стороны государства. Именно изготовление этой вакцины", - подчеркнул министр.
- Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в Украине завершили доклиническую фазу испытаний украинской вакцины.
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