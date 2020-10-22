Около 100-150 млн грн: в Минздраве заявили, что изготовление украинской вакцины против COVID-19 профинансирует государство

22 октября, 2020, 16:41

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что государство в полном объеме профинансирует изготовления украинской вакцины против COVID-19

Об этом он заявил во время брифинга 22 октября.

Степанов сообщил, что на изготовление вакцины против коронавируса понадобится около 100-150 млн грн.

"Будут сделаны расчеты. И я считаю, что в полном объеме мы профинансируем это со стороны государства. Именно изготовление этой вакцины", - подчеркнул министр.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в Украине завершили доклиническую фазу испытаний украинской вакцины.

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