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Espreso.tvОбществоОколо 100-150 млн грн: в Минздраве заявили, что изготовление украинской вакцины против COVID-19 профинансирует государство

Около 100-150 млн грн: в Минздраве заявили, что изготовление украинской вакцины против COVID-19 профинансирует государство


фото: news.un
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что государство в полном объеме профинансирует изготовления украинской вакцины против COVID-19

Об этом он заявил во время брифинга 22 октября.

Степанов сообщил, что на изготовление вакцины против коронавируса понадобится около 100-150 млн грн.

"Будут сделаны расчеты. И я считаю, что в полном объеме мы профинансируем это со стороны государства. Именно изготовление этой вакцины", - подчеркнул министр.

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