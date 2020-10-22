Официальный курс доллар подешевел сразу на 10 копеек

22 октября, 2020, 09:16

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 22 октября 2020 на отметке 28,27 грн / $

Об этом говорится в данных НБУ .

По состоянию на 21 октября курс составлял 28,37 грн / $.

Официальный курс гривни к евро на 22 октября установлен на уровне 33,53 грн / евро. По состоянию на 21 октября курс составлял 33,50 грн / евро.

На наличном рынке 22 октября станет на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 28,28, продают - по 28,35 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 28,20 до 28,50 грн / $, продажи - в пределах 28,30-29,90 грн / $.

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