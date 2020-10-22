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Espreso.tvОбществоОфициальный курс доллар подешевел сразу на 10 копеек

Официальный курс доллар подешевел сразу на 10 копеек

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 22 октября 2020 на отметке 28,27 грн / $

Об этом говорится в данных НБУ .

По состоянию на 21 октября курс составлял 28,37 грн / $.

Официальный курс гривни к евро на 22 октября установлен на уровне 33,53 грн / евро. По состоянию на 21 октября курс составлял 33,50 грн / евро.

На наличном рынке 22 октября станет на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 28,28, продают - по 28,35 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 28,20 до 28,50 грн / $, продажи - в пределах 28,30-29,90 грн / $.

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