Обидчик Ломаченко заявил о намерении изменить весовую категорию
Об этом сообщает Top Rank в twitter.
По словам Лопеса, он намерен стать первым в истории абсолютным чемпионом мира в двух категориях в эру четырех титулов. После легкого веса (до 61,2 кг) американец намерен получить все пояса в полусреднем категории (до 63,5 кг).
"Что я хочу делать дальше? Есть еще много поясов в других дивизионах. Я хочу установить цель побольше - стать абсолютным чемпионом мира в первом полусреднем весе и первым боксером, который становился обладателем всех поясов в двух дивизионах в эру четырех титулов. Два чемпиона Хосе Рамирес и Джош Тейлор, встретятся друг с другом. Я буду следить за ними, чтобы сделать бой с победителем ", - сказал Лопес.
Рамирес владеет титулами WBC (Всемирного боксерского совета) и WBO (Всемирной боксерской совета), а Тейлор является чемпионом IBF (Международной боксерской федерации) и WBA (Всемирной боксерской ассоциации). В 2021 году они встретятся в поединке за титул абсолютного чемпиона мира.
What does a 23-year-old, 4-belt champion do when they make history?- Top Rank Boxing (@trboxing) October 21 2020
They look to make more history.
@TeofimoLopez on @SportsCenter w / @notthefakeSVP pic.twitter.com/paMO9gmlmC
- Напомним, 18 октября Василий Ломаченко уступил американцу Теофимо Лопесу в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.
- 21 октября стало известно, что Ломаченко после поражения от Лопеса перенес операцию на плече .
Кроме этого, стало известно, что Василий Ломаченко отказался переносить поединок с Теофимо Лопесом из-за травмы и угрожал, в случае отмены боя, завершить карьеру .
- В свою очередь, Теофимо Лопес заявил, что заявление Василия Ломаченко, что он боксировал с травмой, не является оправданием поражению .
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