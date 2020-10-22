Обидчик Ломаченко заявил о намерении изменить весовую категорию

22 октября, 2020, 09:46

Американский боксер Теофимо Лопес после победы над украинцем Василием Ломаченко заявил, что хочет стать абсолютным чемпионом мира в двух категориях

Об этом сообщает Top Rank в twitter.

По словам Лопеса, он намерен стать первым в истории абсолютным чемпионом мира в двух категориях в эру четырех титулов. После легкого веса (до 61,2 кг) американец намерен получить все пояса в полусреднем категории (до 63,5 кг).

"Что я хочу делать дальше? Есть еще много поясов в других дивизионах. Я хочу установить цель побольше - стать абсолютным чемпионом мира в первом полусреднем весе и первым боксером, который становился обладателем всех поясов в двух дивизионах в эру четырех титулов. Два чемпиона Хосе Рамирес и Джош Тейлор, встретятся друг с другом. Я буду следить за ними, чтобы сделать бой с победителем ", - сказал Лопес.

Рамирес владеет титулами WBC (Всемирного боксерского совета) и WBO (Всемирной боксерской совета), а Тейлор является чемпионом IBF (Международной боксерской федерации) и WBA (Всемирной боксерской ассоциации). В 2021 году они встретятся в поединке за титул абсолютного чемпиона мира.

What does a 23-year-old, 4-belt champion do when they make history?



They look to make more history.



@TeofimoLopez on @SportsCenter w / @notthefakeSVP pic.twitter.com/paMO9gmlmC - Top Rank Boxing (@trboxing) October 21 2020

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