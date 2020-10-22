 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортОбидчик Ломаченко заявил о намерении изменить весовую категорию

Обидчик Ломаченко заявил о намерении изменить весовую категорию


фото: twitter.com/ESPNPR
Американский боксер Теофимо Лопес после победы над украинцем Василием Ломаченко заявил, что хочет стать абсолютным чемпионом мира в двух категориях

Об этом сообщает Top Rank в twitter.

По словам Лопеса, он намерен стать первым в истории абсолютным чемпионом мира в двух категориях в эру четырех титулов. После легкого веса (до 61,2 кг) американец намерен получить все пояса в полусреднем категории (до 63,5 кг).

"Что я хочу делать дальше? Есть еще много поясов в других дивизионах. Я хочу установить цель побольше - стать абсолютным чемпионом мира в первом полусреднем весе и первым боксером, который становился обладателем всех поясов в двух дивизионах в эру четырех титулов. Два чемпиона Хосе Рамирес и Джош Тейлор, встретятся друг с другом. Я буду следить за ними, чтобы сделать бой с победителем ", - сказал Лопес.

Рамирес владеет титулами WBC (Всемирного боксерского совета) и WBO (Всемирной боксерской совета), а Тейлор является чемпионом IBF (Международной боксерской федерации) и WBA (Всемирной боксерской ассоциации). В 2021 году они встретятся в поединке за титул абсолютного чемпиона мира.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 октября, 2020 четверг

больше новостей

22 октября, 2020 четверг

21 октября, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать