Обнародовано видео из раздевалки Ломаченко после поражения от Лопеса
Об этом сообщает LomUs в Instagram.
По словам Ломаченко, ему еще предстоит разобраться в причинах поражения от Лопеса, а пока он хочет извиниться, что не оправдал надежды и проиграл в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг).
"Сложно сейчас что-то комментировать сразу после поединка. Хотелось бы сначала посмотреть бой, а потом говорить какие-то слова. Сложно, конечно, подобраться: размеры, размах рук - имеют, конечно, огромную роль. Реванш? Все зависит от Лопеса. Если он может дать мне реванш, то, конечно же, я готов. конечно я хочу. Хотел бы извиниться перед всеми, не оправдал надежды. Извиниться перед командой и сказать ей большое спасибо. Мы пойдем дальше ", - сказал Ломаченко.
Go behind the scenes on one of the biggest nights in Lightweight history @lomachenkovasiliy @lomus_shop @toprank
- Напомним, 18 октября Василий Ломаченко уступил американцу Теофимо Лопесу в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.
- 21 октября стало известно, что Ломаченко после поражения от Лопеса перенес операцию на плече .
Кроме этого, стало известно, что Василий Ломаченко отказался переносить поединок с Теофимо Лопесом из-за травмы и угрожал, в случае отмены боя, завершить карьеру .
- В свою очередь, Теофимо Лопес заявил, что заявление Василия Ломаченко, что он боксировал с травмой, не является оправданием поражению .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
19 октября, 2020 Виталий Портников: Прошлое не станет будущим
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-
-
18 октября, 2020 Выборы мэра Днепра: победит ли Филатов Вилкула
Читайте также
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-