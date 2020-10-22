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Espreso.tvСпортОбнародовано видео из раздевалки Ломаченко после поражения от Лопеса

Обнародовано видео из раздевалки Ломаченко после поражения от Лопеса


фото: twitter.com/trboxing
Украинский боксер Василий Ломаченко после поражения от американца Теофимо Лопеса извинился, что не оправдал надежды

Об этом сообщает LomUs в Instagram.

По словам Ломаченко, ему еще предстоит разобраться в причинах поражения от Лопеса, а пока он хочет извиниться, что не оправдал надежды и проиграл в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг).

"Сложно сейчас что-то комментировать сразу после поединка. Хотелось бы сначала посмотреть бой, а потом говорить какие-то слова. Сложно, конечно, подобраться: размеры, размах рук - имеют, конечно, огромную роль. Реванш? Все зависит от Лопеса. Если он может дать мне реванш, то, конечно же, я готов. конечно я хочу. Хотел бы извиниться перед всеми, не оправдал надежды. Извиниться перед командой и сказать ей большое спасибо. Мы пойдем дальше ", - сказал Ломаченко.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Go behind the scenes on one of the biggest nights in Lightweight history @lomachenkovasiliy @lomus_shop @toprank

Публикация от LomUs (@lomus_official)

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