Никто от COVID-больных деньги на различные программы не забирал, - Зеленский
Об этом сообщает пресс служба главы государства.
На вопрос о нецелевом использовании средств из Фонда борьбы с коронавируса Президент отметил, что COVID-фонд состоит не из отдельно предоставленных денег, а из средств государственного бюджета, которые ранее выделялись на различные программы, но их реализация была приостановлена из-за эпидемии.
"Никто от COVID-больных деньги не забирал", - подчеркнул глава государства.
По словам Зеленского, программа "Большая стройка" финансируется благодаря части средств, НАК "Нафтогаз Украины" выиграла в Стокгольмском арбитраже у российской компании "Газпром". Программа предусматривает восстановление дорог, по которым, среди прочего, "быстрые" доставляют больных в больницы.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
19 октября, 2020 Виталий Портников: Прошлое не станет будущим
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-
-
18 октября, 2020 Выборы мэра Днепра: победит ли Филатов Вилкула
Читайте также
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-