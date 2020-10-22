Никто от COVID-больных деньги на различные программы не забирал, - Зеленский

22 октября, 2020, 18:15

Об этом сообщает пресс служба главы государства.

На вопрос о нецелевом использовании средств из Фонда борьбы с коронавируса Президент отметил, что COVID-фонд состоит не из отдельно предоставленных денег, а из средств государственного бюджета, которые ранее выделялись на различные программы, но их реализация была приостановлена из-за эпидемии.

"Никто от COVID-больных деньги не забирал", - подчеркнул глава государства.

По словам Зеленского, программа "Большая стройка" финансируется благодаря части средств, НАК "Нафтогаз Украины" выиграла в Стокгольмском арбитраже у российской компании "Газпром". Программа предусматривает восстановление дорог, по которым, среди прочего, "быстрые" доставляют больных в больницы.

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