НБУ сохранил прогноз сокращения экономики Украины до 6% в 2020 году, - Шевченко
Об этом глава НБУ Кирилл Шевченко сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV .
"Экономика сократится на 6% в 2020 году, однако в последующие годы возобновит рост примерно на 4%", - сказал Шевченко.
Он добавил, что прогноз сокращения ВВП Украины на 2020 год остается неизменным.
Шевченко объяснил, что сокращение экономики в этом году является следствием прежде всего тяжелой для бизнеса второго квартала, на который пришлись самые жесткие карантинные ограничения.
"Вместе с тем в условиях постепенного смягчения ограничений, деловая активность заметно оживилась. Восстановление потребительского и инвестиционного спроса во втором полугодии компенсировали хуже урожай аграрного сектора и меньший фискальный импульс", - отметил глава НБУ.
По словам Шевченко, драйвером роста ВВП до 4% в 2021-2022 годах будет оставаться частное потребление. Экономический рост поддержат фискальные стимулы, мягкая монетарная политика и восстановление внешнего спроса.
Шевченко подчеркнул, что важной предпосылкой такого сценария является отсутствие жестких карантинных ограничений как в Украине, так и в мире.
"После возвращения экономики к устойчивому росту, потребность в значительных фискальных стимулах со стороны государства снизится. Это будет способствовать постепенному сокращению дефицита государственного бюджета до уровня около 3% ВВП в 2022 году", - отметил он.
По данным НБУ, государственный и гарантированный государством долг, который в этом году вырос до 63% ВВП в дальнейшем будет снижаться на 2-3 в. п. ежегодно. Этому будет способствовать рост экономики, взвешенная фискальная политика и умеренная волатильность обменного курса.
- Напомним, по ожиданиям Офиса президента, падение ВВП Украины в 2020 году не превысит 4,8%.
- Международный валютный фонд в октябре снизил прогноз падения украинского ВВП до 7,2% с прогнозируемых в июле 8,2%.
- Реальный ВВП Украины во II квартале сократился на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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