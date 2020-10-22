НБУ сохранил прогноз сокращения экономики Украины до 6% в 2020 году, - Шевченко

22 октября, 2020, 14:46

Национальный банк Украины сохранил прогноз сокращения экономики Украины в 2020 году на уровне 6% с ростом на 4% в последующие годы

Об этом глава НБУ Кирилл Шевченко сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV .

"Экономика сократится на 6% в 2020 году, однако в последующие годы возобновит рост примерно на 4%", - сказал Шевченко.

Он добавил, что прогноз сокращения ВВП Украины на 2020 год остается неизменным.

Шевченко объяснил, что сокращение экономики в этом году является следствием прежде всего тяжелой для бизнеса второго квартала, на который пришлись самые жесткие карантинные ограничения.

"Вместе с тем в условиях постепенного смягчения ограничений, деловая активность заметно оживилась. Восстановление потребительского и инвестиционного спроса во втором полугодии компенсировали хуже урожай аграрного сектора и меньший фискальный импульс", - отметил глава НБУ.

По словам Шевченко, драйвером роста ВВП до 4% в 2021-2022 годах будет оставаться частное потребление. Экономический рост поддержат фискальные стимулы, мягкая монетарная политика и восстановление внешнего спроса.

Шевченко подчеркнул, что важной предпосылкой такого сценария является отсутствие жестких карантинных ограничений как в Украине, так и в мире.

"После возвращения экономики к устойчивому росту, потребность в значительных фискальных стимулах со стороны государства снизится. Это будет способствовать постепенному сокращению дефицита государственного бюджета до уровня около 3% ВВП в 2022 году", - отметил он.

По данным НБУ, государственный и гарантированный государством долг, который в этом году вырос до 63% ВВП в дальнейшем будет снижаться на 2-3 в. п. ежегодно. Этому будет способствовать рост экономики, взвешенная фискальная политика и умеренная волатильность обменного курса.

Напомним, по ожиданиям Офиса президента, падение ВВП Украины в 2020 году не превысит 4,8%.

Международный валютный фонд в октябре снизил прогноз падения украинского ВВП до 7,2% с прогнозируемых в июле 8,2%.

Реальный ВВП Украины во II квартале сократился на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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