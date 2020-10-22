НБУ ожидает получения очередного транша МВФ в конце этого года, - Шевченко
Об этом глава НБУ Кирилл Шевченко сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV .
"Как и раньше, мы ожидаем поступления очередного транша МВФ уже в конце этого года", - сказал Шевченко.
По его словам, сотрудничество с фондом является базовой предпосылкой для полноценного финансирования дефицита государственного бюджета. При этом другой важный пункт, связанный с сотрудничеством с МВФ, - финансирование международных партнеров.
Шевченко подчеркнул, что эта поддержка необходима для быстрого восстановления украинской экономики. Зато значительное отсрочки или приостановления исполнения обязательств перед МВФ способна не только замедлить экономическое восстановление, но и существенно ухудшить инфляционные и девальвационные ожидания.
Он добавил, что сотрудничество с МВФ является залогом сохранения макрофинансовой стабильности, а также позволит и в дальнейшем выполнять внешние обязательства государства и увеличить международные резервы Украины до $ 29-30 млрд.
"Как и раньше, мы ожидаем поступления очередного транша МВФ уже в конце этого года", - подчеркнул Шевченко.
- Напомним, 12 июня Украина официально получила первый транш МВФ в размере $ 2,1 млн грн.
- До конца года Украина рассчитывает на $ 700 млн Всемирного банка, $ 1,4 млрд от МВФ и 1,2 млрд евро по новой программе макрофинансовой помощи от ЕС, говорят в Минфине.
- По словам постоянного представителя МВФ в Украине Йосты Люнгмана, МВФ намерен продолжить сотрудничество с Украиной в рамках программы stand-by , однако когда ожидать следующий визит миссии, которая должна оценить прогресс правительства и НБУ в выполнении требований фонда - до сих пор не известно.
- Председатель Совета НБУ Богдан Данилишин назвал "малореалистичным" базовый сценарий по получению Украиной двух траншей МВФ до конца 2020 года . Однако, по его словам, Украина может рассчитывать на один в 4 квартале этого года.
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