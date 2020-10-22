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Espreso.tvЭкономикаНБУ ожидает получения очередного транша МВФ в конце этого года, - Шевченко

НБУ ожидает получения очередного транша МВФ в конце этого года, - Шевченко

Национальный банк Украины ожидает продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом и получения очередного транша в конце этого года

Об этом глава НБУ Кирилл Шевченко сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV .

"Как и раньше, мы ожидаем поступления очередного транша МВФ уже в конце этого года", - сказал Шевченко.

По его словам, сотрудничество с фондом является базовой предпосылкой для полноценного финансирования дефицита государственного бюджета. При этом другой важный пункт, связанный с сотрудничеством с МВФ, - финансирование международных партнеров.

Шевченко подчеркнул, что эта поддержка необходима для быстрого восстановления украинской экономики. Зато значительное отсрочки или приостановления исполнения обязательств перед МВФ способна не только замедлить экономическое восстановление, но и существенно ухудшить инфляционные и девальвационные ожидания.

Он добавил, что сотрудничество с МВФ является залогом сохранения макрофинансовой стабильности, а также позволит и в дальнейшем выполнять внешние обязательства государства и увеличить международные резервы Украины до $ 29-30 млрд.

"Как и раньше, мы ожидаем поступления очередного транша МВФ уже в конце этого года", - подчеркнул Шевченко.

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