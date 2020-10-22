НБУ допускает рост учетной ставки до 7,5% на конец 2021 года

22 октября, 2020, 15:39

Национальный банк Украины допускает рост учетной ставки до 7,5% на конец 2021 года с последующим снижением до 6,5% на конец 2022 года

Об этом свидетельствуют прогноз учетной ставки и инфляции, опубликованный на сайте НБУ.

Согласно прогнозу, учетная ставка на конец 2021 года будет находиться в диапазоне 6,0-8,5% с вероятностью 30%, а на конец 2022 - 4,3-8,0%.

По словам заместителя председателя НБУ Дмитрия Сологуба, прогноз предполагает рост процентной ставки в течение следующего года как реакцию на повышение инфляции и на то, чтобы вернуть инфляцию в целевой диапазон в 2022 году.

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