 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvЭкономикаНБУ допускает рост учетной ставки до 7,5% на конец 2021 года

НБУ допускает рост учетной ставки до 7,5% на конец 2021 года


фото: НБУ
Национальный банк Украины допускает рост учетной ставки до 7,5% на конец 2021 года с последующим снижением до 6,5% на конец 2022 года

Об этом свидетельствуют прогноз учетной ставки и инфляции, опубликованный на сайте НБУ.

Согласно прогнозу, учетная ставка на конец 2021 года будет находиться в диапазоне 6,0-8,5% с вероятностью 30%, а на конец 2022 - 4,3-8,0%.

По словам заместителя председателя НБУ Дмитрия Сологуба, прогноз предполагает рост процентной ставки в течение следующего года как реакцию на повышение инфляции и на то, чтобы вернуть инфляцию в целевой диапазон в 2022 году.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 октября, 2020 четверг

больше новостей

22 октября, 2020 четверг

21 октября, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать