NASA заявило о новом открытии на Луне
22 октября, 2020, 12:33
С помощью стратосферной обсерватории ученым удалось сделать новое открытие
Об этом сообщается на сайте NASA .
Национальное аэрокосмическое агентство США анонсировало пресс-конференцию, на которой сообщат о новом открытии на Луне.
Отмечается, что открытие было сделано с помощью стратосферной обсерватории "София".
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Конференция запланирована на 26 октября. Начало в 17:00 по Киеву.
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