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Espreso.tvОбществоNASA заявило о новом открытии на Луне

NASA заявило о новом открытии на Луне


фото: reuters
С помощью стратосферной обсерватории ученым удалось сделать новое открытие

Об этом сообщается на сайте NASA .

Национальное аэрокосмическое агентство США анонсировало пресс-конференцию, на которой сообщат о новом открытии на Луне.

Отмечается, что открытие было сделано с помощью стратосферной обсерватории "София".

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Конференция запланирована на 26 октября. Начало в 17:00 по Киеву.

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