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Espreso.tvЭкономикаНародные депутаты предлагают е-резидентство для айтишников со ставкой налога на прибыль 5%

Народные депутаты предлагают е-резидентство для айтишников со ставкой налога на прибыль 5%


фото: tek4.vn
Группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде законопроект с поправками в Бюджетный кодекс относительно механизма электронного резидентства, который предусматривает льготную ставку налога на прибыль в 5%

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

Согласно данным на сайте Верховной Рады, законопроект 21 октября зарегистрировали народные депутаты фракции "Голос" Ярослав Железняк, Владимир Цабаль, Кира Рудик и Галина Васильченко, а также депутат от "Слуги народа" Данил Гетманцев .

"Идея проста. Если ты айтишник из Индии, Китая, Пакистана, Германии или даже Беларуси, то ты, находясь в своей стране, можешь стать электронным резидентом, то есть электронным налогоплательщиком. И для этого ты будешь платить только один простой налог - 5% , который платят наши ФОТ с оборота ", - цитирует издание слова народного депутата Ярослава Железняка.

По его словам, этот механизм может быть интересен, в частности, гражданам азиатских стран. С другой стороны, это позволит привлечь в бюджет дополнительные средства.

"Это предложение, может, не будет так интересно США или ЕС, но точно будет интересно другими странам, особенно Азии, Востока, в которых не лучшая репутация и более сложное налоговое законодательство по сравнению с украинским", - отметил Железняк.

Согласно тексту пояснительной записки к проекту закона, иностранцы и лица без гражданства, которые получили статус электронного резидентства, будут осуществлять предпринимательскую деятельность и платить налоги в Украине без оставления страны проживания.

  • Напомним, 25 июня правительство поддержало введение электронного резидентства для иностранцев в Украине.
  • Электронное резидентство - это особый статус иностранного гражданина в Украине, что открывает ему доступ к информационно-консультационных сервисов, упрощает процедуры получения административных услуг и заключения гражданско-правовых сделок, а также предоставляет ему возможность дистанционно основывать и вести бизнес в Украине.

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